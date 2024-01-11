Число МСП Удмуртии превысило 60 тысяч в 2023 году

Первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова заявила, что в республике в 2023 году число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) достигло 61 тыс., это на 3,6 тыс. больше, чем в предыдущем году.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

В ходе совещания главы республики с экономическим блоком Абрамова отметила, что всего в Удмуртии в сфере МСП заняты более 312 тыс. человек, это 42% от общей численности населения.

Также, по её словам, республика занимает второе место в Приволжском федеральном округе по количеству субъектов МСП на 1 тыс. человек, тогда как в 2017-м по этому показателю регион был на шестом месте.

«За девять месяцев налоговые поступления от субъектов МСП в консолидированный бюджет выросли на 27,4% к уровню прошлого года и составили 20,8 млрд рублей», — добавила Абрамова.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова зампреда правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой сообщало, что регион вошёл в пятёрку лидеров ежегодного национального рейтинга научно-технического развития.