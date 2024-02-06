В мобильное приложение «Дневник МЭШ» добавили новые функции

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о новых функциях в мобильном приложении «Дневник МЭШ» для контроля питания ребёнка.

Об этом сообщает НСН.

«В приложении отобразится стоимость всего набора и каждой позиции меню, количество блюд, включённых в один приём пищи. Родители могут настроить автоматическое повторение заказа понравившегося питания на выбранные дни, узнать состав блюд, их калорийность и содержание в них белков, жиров и углеводов. Родители детей, относящихся к льготным категориям, смогут ознакомиться с рационом и составом блюд, которые бесплатно предоставляются школами», — сообщила Ракова.

Отмечается, что в приложении доступно для заказа платное горячее питание на ближайшие две недели.

Для оформления заказа необходимо подключиться к сервисам «Москвёнка».

Деньги с карты «Москвёнок» списываются в день предоставления питания в столовой.

Ранее сообщалось, что «Московская электронная школа» (МЭШ) дополнила свою базу материалами электронной образовательной системы «Гиперматика».