МЭШ расширяет образовательную базу за счёт новых партнёров
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Об этом пишет сайт kp.ru.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что цифровые материалы «Гиперматики» адаптируются под текущий уровень знаний и цели школьника, что «позволяет повысить и мотивацию детей, и их образовательные результаты».
По её словам, ученики 6—11-х классов смогут сами выбирать нужный им уровень сложности индивидуальных занятий.
Кроме этого, МЭШ в скором времени дополнят материалами для выпускников, которые помогут им подготовиться к ЕГЭ, добавила вице-мэр.
Ранее НСН со ссылкой на слова Анастасии Раковой сообщила, что в столичных школах стартовали практикумы по подготовке к ЕГЭ.