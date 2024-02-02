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МЭШ расширяет образовательную базу за счёт новых партнёров

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«Московская электронная школа» (МЭШ) дополнила свою базу материалами электронной образовательной системы «Гиперматика».
МЭШ расширяет образовательную базу за счёт новых партнёров
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет сайт kp.ru.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что цифровые материалы «Гиперматики» адаптируются под текущий уровень знаний и цели школьника, что «позволяет повысить и мотивацию детей, и их образовательные результаты».

По её словам, ученики 6—11-х классов смогут сами выбирать нужный им уровень сложности индивидуальных занятий.

Кроме этого, МЭШ в скором времени дополнят материалами для выпускников, которые помогут им подготовиться к ЕГЭ, добавила вице-мэр.

Ранее НСН со ссылкой на слова Анастасии Раковой сообщила, что в столичных школах стартовали практикумы по подготовке к ЕГЭ.

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