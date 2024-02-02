МЭШ расширяет образовательную базу за счёт новых партнёров

«Московская электронная школа» (МЭШ) дополнила свою базу материалами электронной образовательной системы «Гиперматика».

Об этом пишет сайт kp.ru.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что цифровые материалы «Гиперматики» адаптируются под текущий уровень знаний и цели школьника, что «позволяет повысить и мотивацию детей, и их образовательные результаты».

По её словам, ученики 6—11-х классов смогут сами выбирать нужный им уровень сложности индивидуальных занятий.

Кроме этого, МЭШ в скором времени дополнят материалами для выпускников, которые помогут им подготовиться к ЕГЭ, добавила вице-мэр.

Ранее НСН со ссылкой на слова Анастасии Раковой сообщила, что в столичных школах стартовали практикумы по подготовке к ЕГЭ.