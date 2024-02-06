В ЦБ России заявили, что не видят «апокалиптических сценариев» на рынке ипотеки
- РИА Новости
Он выразил надежду на увеличение объёмов по рыночной стандартной ипотеке по мере снижения уровня инфляции и ставок.
«По льготной — может быть, зависит от параметров, а по рыночной — вырастут». Так что каких-то апокалиптических сценариев мы пока не видим», — цитирует Данилова РИА Новости.
Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин отметил, что окончательное решение по льготной ипотеке в России — за президентом.
Российский лидер Владимир Путин заявил о продлении субсидии на погашение ипотеки для многодетных семей.