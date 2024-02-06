RT в Telegram
Подпишись

Стоматолог Калинин назвал нарушение прикуса противопоказанием для установки виниров

Короткая ссылка
Стоматолог-ортопед высшей категории «СМ-Стоматология», к. м. н. Юрий Калинин заявил, что нарушение прикуса является противопоказанием для установки виниров — специальных накладок, замещающие собой внешний слой зубной эмали.
Стоматолог Калинин назвал нарушение прикуса противопоказанием для установки виниров
  • Gettyimages.ru

«Нарушение прикуса необходимо устранить до изготовления керамических виниров для достижения максимального эстетического результата и сохранения витальности зубов (не удалять нервы)», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, противопоказаниями также являются патология тканей пародонтита, привычка стискивать и сжимать зубы (бруксизм). Но их все можно устранить, проведя комплексное стоматологическое лечение.

«Ортодонтическое лечение позволяет создать правильное положение зубов в зубном ряду, равномерные окклюзионные контакты, устранить глубокое резцовое перекрытие или прямой прикус, что является травмирующим фактором при изготовлении керамических виниров», — заключил Калинин.

Ранее доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Надежда Патлатая рассказала, какие могут быть преимущества сохранения зубов мудрости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить