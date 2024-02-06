Стоматолог Калинин назвал нарушение прикуса противопоказанием для установки виниров

Стоматолог-ортопед высшей категории «СМ-Стоматология», к. м. н. Юрий Калинин заявил, что нарушение прикуса является противопоказанием для установки виниров — специальных накладок, замещающие собой внешний слой зубной эмали.

«Нарушение прикуса необходимо устранить до изготовления керамических виниров для достижения максимального эстетического результата и сохранения витальности зубов (не удалять нервы)», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, противопоказаниями также являются патология тканей пародонтита, привычка стискивать и сжимать зубы (бруксизм). Но их все можно устранить, проведя комплексное стоматологическое лечение.

«Ортодонтическое лечение позволяет создать правильное положение зубов в зубном ряду, равномерные окклюзионные контакты, устранить глубокое резцовое перекрытие или прямой прикус, что является травмирующим фактором при изготовлении керамических виниров», — заключил Калинин.

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