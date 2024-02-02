Специалист Патлатая рассказала о преимуществах сохранения зубов мудрости

Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Надежда Патлатая рассказала, какие могут быть преимущества сохранения зубов мудрости.

«Обычно зубы мудрости появляются в возрасте от 17 до 25 лет. Но могут расти в любом возрасте, начиная с 14 лет, и не всегда сразу все четыре зуба», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, зубы мудрости могут служить опорой для других зубов и помогать при пережёвывании пищи. Также они способны предотвратить смещение других зубов в ряду.

Кроме того, удаление «восьмёрок» может повысить риск кариеса и других заболеваний полости рта.

Решение об удалении зубов мудрости рекомендуется принимать со стоматологом на основе индивидуальных особенностей пациента.

Ранее врач-стоматолог общей практики, преподаватель, медицинский эксперт Алексей Антипенко рассказал о продуктах, способствующих укреплению зубов.