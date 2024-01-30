Стоматолог Антипенко рассказал о полезных для зубов продуктах

Врач-стоматолог общей практики, преподаватель, медицинский эксперт Алексей Антипенко рассказал о продуктах, способствующих укреплению зубов.

«Мясо, в том числе курятина, служит источником животного белка. Естественно, зуб — это сложившаяся минеральная структура, но всему зубо-альвеолярному комплексу нужно белковое питание. Плюс мясо нужно достаточно активно жевать. Это приличная нагрузка на связочный аппарат, упражнение для жевательной мускулатуры. Источником белка может быть и рыба», — заявил он в беседе с Радио Sputnik.

По словам эксперта, также полезны молочные продукты, например творог.

Как отметил Антипенко, в рацион стоит добавить овощи и фрукты, но в умеренном количестве, так как регулярное воздействие пищевых кислот ведёт к растворению эмали.

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