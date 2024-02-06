Психолог Дербенёва дала советы по организации пространства в детском саду

Детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники Наталия Дербенёва дала рекомендации, как правильно организовать пространство в детсаду.

«Попробуйте вспомнить детский сад, в котором учится ваш ребёнок, ну или тот, воспитанником которого были вы сами. Наверняка вы хотя бы раз замечали, что выставка рисунков расположена на уровне глаз взрослых, а некоторые шкафчики и полки недосягаемы из-за того, что дети до них просто не доросли», — сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru»

Специалист считает такую организацию пространства ошибкой. Окружающая среда является одним из факторов развития ребёнка. Чтобы он раскрывал свой потенциал и проявлял инициативу, пространство должно быть удобным.

«Как минимум нужны столы и стулья разного размера для младших и старших дошкольников, а все игрушки, книжки и прочие вещи должны находиться в доступных для детей местах. Выставки важно устраивать именно для детей, а не для родителей (чтобы каждый ребёнок мог не только посмотреть, но и осторожно потрогать экспонаты)», — заявила Дербенёва.

Ранее психолог Елена Соловьёва заявила, что чрезмерная требовательность родителей может негативно отразиться на ребёнке.