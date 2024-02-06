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Нейропсихолог Каниметов: «залипая» в гаджетах, дети пытаются преодолеть стресс

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Нейропсихолог нейрологопедического центра «Выше радуги» Кубат Каниметов объяснил, что ребёнок, который испытывает стресс от того, что не справляется с внешними факторами, такими как учёба, может проводить больше времени с гаджетами.
Нейропсихолог Каниметов: «залипая» в гаджетах, дети пытаются преодолеть стресс
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Ребёнку гораздо легче реализоваться в виртуальном мире и получить яркие эмоции от победы над врагом или прохождения уровней в игре, отметил специалист в интервью Радио Sputnik.

По мнению нейропсихолога, запрещать использование гаджетов в современном мире не имеет смысла.

«Контент должен быть поводом для того, чтобы семья могла пообщаться, и взрослый должен его цензурировать, одновременно воспитывая в ребёнке самоцензуру», — сказал Каниметов.

Он посоветовал родителям больше общаться с детьми, разделять их интересы, помогать ребёнку с самореализацией, чтобы его потребность в гаджетах была минимальной.

Ранее психолог Елена Соловьёва заявила, что чрезмерная требовательность родителей может негативно отразиться на ребёнке.

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