Нейропсихолог Каниметов: «залипая» в гаджетах, дети пытаются преодолеть стресс

Нейропсихолог нейрологопедического центра «Выше радуги» Кубат Каниметов объяснил, что ребёнок, который испытывает стресс от того, что не справляется с внешними факторами, такими как учёба, может проводить больше времени с гаджетами.

Ребёнку гораздо легче реализоваться в виртуальном мире и получить яркие эмоции от победы над врагом или прохождения уровней в игре, отметил специалист в интервью Радио Sputnik.

По мнению нейропсихолога, запрещать использование гаджетов в современном мире не имеет смысла.

«Контент должен быть поводом для того, чтобы семья могла пообщаться, и взрослый должен его цензурировать, одновременно воспитывая в ребёнке самоцензуру», — сказал Каниметов.

Он посоветовал родителям больше общаться с детьми, разделять их интересы, помогать ребёнку с самореализацией, чтобы его потребность в гаджетах была минимальной.

Ранее психолог Елена Соловьёва заявила, что чрезмерная требовательность родителей может негативно отразиться на ребёнке.