Нейропсихолог Каниметов: «залипая» в гаджетах, дети пытаются преодолеть стресс
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Ребёнку гораздо легче реализоваться в виртуальном мире и получить яркие эмоции от победы над врагом или прохождения уровней в игре, отметил специалист в интервью Радио Sputnik.
По мнению нейропсихолога, запрещать использование гаджетов в современном мире не имеет смысла.
«Контент должен быть поводом для того, чтобы семья могла пообщаться, и взрослый должен его цензурировать, одновременно воспитывая в ребёнке самоцензуру», — сказал Каниметов.
Он посоветовал родителям больше общаться с детьми, разделять их интересы, помогать ребёнку с самореализацией, чтобы его потребность в гаджетах была минимальной.
Ранее психолог Елена Соловьёва заявила, что чрезмерная требовательность родителей может негативно отразиться на ребёнке.