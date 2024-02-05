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В Барнауле открылось новое здание самой большой в городе поликлиники

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В Барнауле начали принимать пациентов в новом здании самой большой в городе поликлиники.
В Барнауле открылось новое здание самой большой в городе поликлиники
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

В настоящее время доступно три терапевтических отделения, в скором времени начнёт работу четвёртое.

«Наша поликлиника более функциональная, большая, светлые, большие помещения, коридоры. Здесь располагается большее количество структурных подразделений, новая совершенная аппаратура, поэтому это совершенно новый тип поликлиники», — сказала Эльвира Шляхова, заведующая поликлиники №14.

Также стало известно, что в селе Кутопьюган Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа открылась новая врачебная амбулатория, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В здании есть процедурный, прививочный и смотровой кабинеты. Рабочие места для фельдшеров и акушерки оборудованы современным диагностическим оборудованием, которое позволяет проводить диспансеризацию и различные хирургические манипуляции», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону завершили ремонт старейшей в городе больницы.

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