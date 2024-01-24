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В Ростове-на-Дону завершили ремонт старейшей в городе больницы

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Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил о завершении ремонта старейшей в городе больницы №1 имени Семашко.
В Ростове-на-Дону завершили ремонт старейшей в городе больницы
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Отмечается, что обновление медучреждения проводилось в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Комплекс зданий возвели в 1930 году. В настоящее время они признаны объектами культурного наследия регионального значения.

В ходе ремонта специалисты отремонтировали шесть корпусов, в том числе отделение флюорографии, поликлинику для взрослых и административный отдел.

Ранее сообщалось, что исторические здания Кирова отремонтируют к 650-летию города.

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