В Ростове-на-Дону завершили ремонт старейшей в городе больницы

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил о завершении ремонта старейшей в городе больницы №1 имени Семашко.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Отмечается, что обновление медучреждения проводилось в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Комплекс зданий возвели в 1930 году. В настоящее время они признаны объектами культурного наследия регионального значения.

В ходе ремонта специалисты отремонтировали шесть корпусов, в том числе отделение флюорографии, поликлинику для взрослых и административный отдел.

Ранее сообщалось, что исторические здания Кирова отремонтируют к 650-летию города.