В Ростове-на-Дону завершили ремонт старейшей в городе больницы
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Отмечается, что обновление медучреждения проводилось в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Комплекс зданий возвели в 1930 году. В настоящее время они признаны объектами культурного наследия регионального значения.
В ходе ремонта специалисты отремонтировали шесть корпусов, в том числе отделение флюорографии, поликлинику для взрослых и административный отдел.
Ранее сообщалось, что исторические здания Кирова отремонтируют к 650-летию города.