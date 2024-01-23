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Исторические здания Кирова отремонтируют к 650-летию города

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Губернатор Кировской области Александр Соколов распорядился отремонтировать ряд исторических зданий к 650-летнему юбилею Кирова, 23 мая 2024 года.
Исторические здания Кирова отремонтируют к 650-летию города
  • © kirovreg.ru

Об этом информирует progorod43.

Соколов заявил, что необходимо завершить ремонтные работы колледжа им. Казенина, дома-музея Салтыкова-Щедрина, Репинского особняка, диорамы, художественного училища им. Рылова, фасада Вятской филармонии, территории у Спасского собора.

Уже отремонтированы драматический театр, Приказная изба, Дом народного творчества, музей Циолковского.

Кроме того, в городе к празднику проведут ряд иных работ по ремонту объектов и благоустройству территорий.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщал, что в 2024 году в столице отреставрируют три крупных объекта культурного наследия.

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