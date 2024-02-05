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В Татарстане появится 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов

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В Татарстане на строительство 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) выделят более 185 млн рублей.
В Татарстане появится 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал госзакупок.

Заказчик строительства — Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.

Новые медучреждения появятся в нескольких районах республики, в частности в Нижнекамском, Агрызском, Зеленодольском и Альметьевском.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области для жителей труднодоступных населённых пунктов ввели в эксплуатацию 39 объектов здравоохранения в 2023 году в рамках национального проекта «Здравоохранение», из них 27 — фельдшерско-акушерские пункты.

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