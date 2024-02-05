В Татарстане появится 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал госзакупок.
Заказчик строительства — Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.
Новые медучреждения появятся в нескольких районах республики, в частности в Нижнекамском, Агрызском, Зеленодольском и Альметьевском.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области для жителей труднодоступных населённых пунктов ввели в эксплуатацию 39 объектов здравоохранения в 2023 году в рамках национального проекта «Здравоохранение», из них 27 — фельдшерско-акушерские пункты.