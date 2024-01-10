В Новосибирской области по нацпроекту ввели 39 новых медучреждений в 2023 году

В Новосибирской области для жителей труднодоступных населённых пунктов ввели в эксплуатацию 39 объектов здравоохранения в 2023 году в рамках национального проекта «Здравоохранение», из них 27 — фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу региона.

В настоящее время рядом с объектами благоустраивают территории, обустраивают проезды. В ближайшее время там начнут принимать пациентов.

В этом году в регионе планируют ввести ещё 31 ФАП.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы №1.