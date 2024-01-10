В Новосибирской области по нацпроекту ввели 39 новых медучреждений в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу региона.
В настоящее время рядом с объектами благоустраивают территории, обустраивают проезды. В ближайшее время там начнут принимать пациентов.
В этом году в регионе планируют ввести ещё 31 ФАП.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой сообщала, что в городе провели экскурсии по отремонтированным столичным больницам перед их открытием. Так, более 11 тыс. москвичей смогли ознакомиться с работой нового флагманского и урологического центра Боткинской больницы, а также с новым комплексом Инфекционной клинической больницы №1.