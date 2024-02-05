В Удмуртии направят миллиард рублей на капитальный ремонт межрайонной больницы

Глава кабмина Удмуртии Ярослав Семёнов заявил о начале капитального ремонта Глазовской межрайонной больницы. Из федерального и республиканского бюджетов на работы выделят миллиард рублей.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Мы начинаем процедуры торгов, выбор подрядчика конкурентным способом. Региональный центр закупок должен внимательнейшим образом изучить все положения для того, чтобы мы не столкнулись с риском предъявления каких-либо претензий с точки зрения нарушения конкуренции. Все этапы капитального ремонта будут находиться у нас на еженедельном контроле», — сказал Семёнов.

На первом этапе отремонтируют операционный блок. Там заменят системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, приточно-вытяжной вентиляции.

Как в свою очередь отметила врио министра здравоохранения Удмуртии Алсу Ишниязова, медорганизацию также оснастят современным оборудованием и укомплектуют кадрами.

Работы планируется завершить к осени 2024 года.

Ранее сообщалось, что на базе Видновской клинической больницы в Московской области начал работу региональный эндокринологический центр.