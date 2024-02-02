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В Подмосковье начал работу новый эндокринологический центр

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На базе Видновской клинической больницы в Московской области начал работу региональный эндокринологический центр.
В Подмосковье начал работу новый эндокринологический центр
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«В эндокринологическом центре будут оказывать медицинскую помощь всем жителям Подмосковья с сахарным диабетом и его осложнениями — диабетической стопой, заболеваниями глаз и другими. В Видном мы открываем первый в Подмосковье подобный центр», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

По её словам, в ближайшее время приём пациентов начнётся во втором центре — в МОНИКИ имени Владимирского.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области в больницы и клиники поступила новая медицинская техника в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на сумму 102,6 млн рублей.

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