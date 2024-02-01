В медучреждения Кузбасса поступило оборудование на 100 млн рублей
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Об этом сообщает издание «Сiбдепо».
«Мы продолжаем масштабную модернизацию системы здравоохранения Кузбасса, которая включает в себя не только строительство новых больниц и клиник, но и оснащение существующих медучреждений современным оборудованием. Это позволяет повысить качество медпомощи и сделать её более доступной для жителей региона», — заявил губернатор Сергей Цивилев.
Современное оборудование доставлено в медицинские учреждения Кемерова, Новокузнецка, Анжеро-Судженска, Юрги, Осинников и Калтана.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае врачи провели более 2 тыс. дистанционных консультаций.