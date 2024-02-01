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В медучреждения Кузбасса поступило оборудование на 100 млн рублей

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В Кемеровской области в больницы и клиники поступила новая медицинская техника в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на сумму 102,6 млн рублей.
В медучреждения Кузбасса поступило оборудование на 100 млн рублей
  • Gettyimages.ru
  • © John Fedele

Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

«Мы продолжаем масштабную модернизацию системы здравоохранения Кузбасса, которая включает в себя не только строительство новых больниц и клиник, но и оснащение существующих медучреждений современным оборудованием. Это позволяет повысить качество медпомощи и сделать её более доступной для жителей региона», — заявил губернатор Сергей Цивилев.

Современное оборудование доставлено в медицинские учреждения Кемерова, Новокузнецка, Анжеро-Судженска, Юрги, Осинников и Калтана.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае врачи провели более 2 тыс. дистанционных консультаций.

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