Пульмонолог Авдеев назвал отличия ХОБЛ от других заболеваний дыхательной системы

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России, профессор, академик РАН, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского университета Минздрава РФ Сергей Авдеев рассказал об отличиях хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) от других хронических заболеваний дыхательной системы — бронхита, эмфиземы.

«Хронический бронхит — это воспаление слизистых дыхательных путей, при эмфиземе происходит деструкция альвеол — разрушение самой ткани лёгких, проще говоря, в ней появляются полости, «дырки». А ХОБЛ — это не только воспаление дыхательных путей, но и их сужение, обструкция», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметил специалист, мировая статистика показывает рост этого заболевания за последние пять лет. Основная причина ХОБЛ — это курение.

«Хотя у некоторых людей (существенно меньше 1% от всех болеющих) есть генетическая предрасположенность к ХОБЛ. За это отвечает ген, который кодирует альфа-1-антитрипсин. Но эта ситуация редкая», — отметил пульмонолог.

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