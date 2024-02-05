В Вологодской области предложили помощь в поиске пропавших при крушении Ми-8
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«Разделяем чувства и переживания всех сопричастных... Правительство Вологодской области готово оказать всю необходимую помощь в проведении поисковых работ, а также любое другое содействие, которое может потребоваться в связи с ситуацией», — заявил врио губернатора области Георгий Филимонов.
Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии.
Позднее в МЧС России заявили, что обломки пропавшего Ми-8 обнаружили в Онежском озере в районе села Деревянного.
Источник RT сообщил, что водолазы в скором времени приступят к поискам тел погибших.