МЧС: обломки пропавшего Ми-8 обнаружили в Онежском озере

Обломки пропавшего Ми-8 обнаружили в Онежском озере в районе села Деревянное.

Об этом заявили в МЧС России.

По данным ведомства, обломки вертолёта обнаружены в 11 км от берега на глубине до 50 м.

Сообщается о создании оперативного штаба и комиссии по расследованию авиапроисшествия.

В министерстве отметили, что к работам привлечено более 140 специалистов и 33 единицы техники, также водолазы центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. Работы под водой будут проводить с применением телеуправляемого подводного аппарата «Фалькон».

Ранее вертолёт Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии.

Позже сообщалось, что аварийный маяк пропавшего в Карелии вертолёта Ми-8 не подаёт сигналы.