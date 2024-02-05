RT в Telegram
Подпишись

МЧС: обломки пропавшего Ми-8 обнаружили в Онежском озере

Короткая ссылка
Обломки пропавшего Ми-8 обнаружили в Онежском озере в районе села Деревянное.

Об этом заявили в МЧС России.

По данным ведомства, обломки вертолёта обнаружены в 11 км от берега на глубине до 50 м.

Сообщается о создании оперативного штаба и комиссии по расследованию авиапроисшествия.

В министерстве отметили, что к работам привлечено более 140 специалистов и 33 единицы техники, также водолазы центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. Работы под водой будут проводить с применением телеуправляемого подводного аппарата «Фалькон».

Ранее вертолёт Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии.

Позже сообщалось, что аварийный маяк пропавшего в Карелии вертолёта Ми-8 не подаёт сигналы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить