RT в Telegram
Подпишись

ТАСС: аварийный маяк пропавшего в Карелии вертолёта Ми-8 не подаёт сигналы

Короткая ссылка
Аварийный маяк вертолёта Ми-8, пропавшего в ходе выполнения тренировочного полёта над Онежским озером в Карелии, не срабатывает. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Об исчезновении вертолёта, на борту которого находятся три человека, стало известно вечером 4 февраля. По словам собеседника агентства, сигнал от аварийного маяка вертолёта не поступал.

«Сигнала от аварийного маяка вертолёта не было. Он не срабатывал», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в районе исчезновения вертолёта Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС были организованы поисково-спасательные работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить