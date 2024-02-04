ТАСС: аварийный маяк пропавшего в Карелии вертолёта Ми-8 не подаёт сигналы

Аварийный маяк вертолёта Ми-8, пропавшего в ходе выполнения тренировочного полёта над Онежским озером в Карелии, не срабатывает. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Об исчезновении вертолёта, на борту которого находятся три человека, стало известно вечером 4 февраля. По словам собеседника агентства, сигнал от аварийного маяка вертолёта не поступал.

«Сигнала от аварийного маяка вертолёта не было. Он не срабатывал», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в районе исчезновения вертолёта Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС были организованы поисково-спасательные работы.