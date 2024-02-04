Вертолёт Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии

Вертолёт Ми-8 МЧС России перестал выходить на связь над Онежским озером, на борту находится экипаж из трёх человек.

Об этом сообщили в МЧС России.

«В ходе тренировочного полёта над Онежским озером перестал выходить на связь вертолёт Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России», — говорится в сообщении.

Организованы поисково-спасательные работы.

В декабре сообщалось, что сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России организовали проверку в связи с возгоранием двигателя грузового самолёта в Бурятии.