СК проводит проверку из-за возгорания двигателя грузового самолёта в Бурятии
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.
Согласно уже имеющейся информации, в Бурятии произошёл помпаж двигателя самолёта, из-за чего грузовой авиалайнер, следовавший рейсом Улан-Удэ — Чжанчжоу, был вынужден приземлиться в аэропорту Байкал города Улан-Удэ.
Ранее сообщалось, что в Бурятии при взлёте загорелся двигатель грузового самолёта.