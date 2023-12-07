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СК проводит проверку из-за возгорания двигателя грузового самолёта в Бурятии

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Сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России организовали проверку в связи с возгоранием двигателя грузового самолёта в Бурятии.
СК проводит проверку из-за возгорания двигателя грузового самолёта в Бурятии
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

Согласно уже имеющейся информации, в Бурятии произошёл помпаж двигателя самолёта, из-за чего грузовой авиалайнер, следовавший рейсом Улан-Удэ — Чжанчжоу, был вынужден приземлиться в аэропорту Байкал города Улан-Удэ.

Ранее сообщалось, что в Бурятии при взлёте загорелся двигатель грузового самолёта.

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