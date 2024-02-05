Источник RT: водолазы вскоре начнут поиски тел с упавшего в Онежское озеро вертолёта

Водолазы в скором времени приступят к поискам тел погибших, которые находились на борту упавшего в Онежское озеро вертолёта Ми-8. Об этом сообщил источник RT.

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«Водолазы с 09:00 мск начнут искать тела погибших при крушении Ми-8 в Онежском озере», — говорится в заявлении. Источник подчеркнул, что основной причиной ЧП стали, по предварительной информации, плохие погодные условия. Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии. Позднее в МЧС России заявили, что обломки пропавшего Ми-8 обнаружили в Онежском озере в районе села Деревянное.