Источник RT: водолазы вскоре начнут поиски тел с упавшего в Онежское озеро вертолёта
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«Водолазы с 09:00 мск начнут искать тела погибших при крушении Ми-8 в Онежском озере», — говорится в заявлении.
Источник подчеркнул, что основной причиной ЧП стали, по предварительной информации, плохие погодные условия.
Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии.
Позднее в МЧС России заявили, что обломки пропавшего Ми-8 обнаружили в Онежском озере в районе села Деревянное.