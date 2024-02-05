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Источник RT: водолазы вскоре начнут поиски тел с упавшего в Онежское озеро вертолёта

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Водолазы в скором времени приступят к поискам тел погибших, которые находились на борту упавшего в Онежское озеро вертолёта Ми-8. Об этом сообщил источник RT.
Источник RT: водолазы вскоре начнут поиски тел с упавшего в Онежское озеро вертолёта
  • © РИА Новости / Игорь Подгорный

«Водолазы с 09:00 мск начнут искать тела погибших при крушении Ми-8 в Онежском озере», — говорится в заявлении.

Источник подчеркнул, что основной причиной ЧП стали, по предварительной информации, плохие погодные условия.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 МЧС перестал выходить на связь в Карелии.

Позднее в МЧС России заявили, что обломки пропавшего Ми-8 обнаружили в Онежском озере в районе села Деревянное.

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