ЛУКОЙЛ сообщил о штатной работе Волгоградского НПЗ
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте компании.
В релизе говорится, что спасатели завершили работы, направленные на устранение возгорания на трубопроводе на перерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа.
«Пострадавших нет. Волгоградский НПЗ продолжает свою деятельность в штатном режиме», — говорится в заявлении.
Ранее в МЧС по Волгоградской области заявили, что в Волгограде горят нефтепродукты на площади 300 кв. м.
МЧС локализовало возгорание в 06:57 мск на площади 100 кв. м.
Пожар ликвидирован в 07:21 мск.
Позже губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что возгорание в Волгограде произошло в результате падения сбитого БПЛА.