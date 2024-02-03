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ЛУКОЙЛ сообщил о штатной работе Волгоградского НПЗ

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Волгоградский НПЗ продолжает свою работу в штатном режиме, заявили в компании «ЛУКОЙЛ».
ЛУКОЙЛ сообщил о штатной работе Волгоградского НПЗ
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте компании.

В релизе говорится, что спасатели завершили работы, направленные на устранение возгорания на трубопроводе на перерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа.

«Пострадавших нет. Волгоградский НПЗ продолжает свою деятельность в штатном режиме», — говорится в заявлении.

Ранее в МЧС по Волгоградской области заявили, что в Волгограде горят нефтепродукты на площади 300 кв. м.

МЧС локализовало возгорание в 06:57 мск на площади 100 кв. м.

Пожар ликвидирован в 07:21 мск.

Позже губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что возгорание в Волгограде произошло в результате падения сбитого БПЛА.

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