Главный онколог Петербурга Гладышев рассказал о работе с пациентами

Главный онколог Санкт-Петербурга Дмитрий Гладышев рассказал о работе с пациентами.

«На учёте стоят около 167 тыс. человек. Ежегодно в среднем мы регистрируем 24 тыс. новых случаев заболевания», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, в городе действует в том числе бесплатная программа — пилотный проект скрининга рака лёгкого у курильщиков старше 60 лет с большим стажем курения.

«Суть диспансеризации в том, что входящие в неё мероприятия направлены на скрининг или просеивание той категории пациентов, у которых могут быть заболевания», — отметил Гладышев.

Как пояснил эксперт, диспансеризация включает не только измерение давления и ЭКГ, но и скрининги на самые частые виды рака.

«В 2020 году доля злокачественных образований, выявленных на первой — второй стадиях, составляла 54,8%, в плане на 2023 год у нас стоял требуемый показатель 56,4%, а выявили даже чуть больше. Это очень важные показатели. Это означает, что люди стали больше доверять диспансеризации, сейчас её проходят в три раза больше человек, чем три-четыре года назад», — добавил Гладышев.

Ранее главный онколог Республики Марий Эл Анжелика Желаева напомнила, что рак в современных условиях не приговор. По её словам, 90% онкозаболеваний поддаётся лечению, если обнаружить их на ранних стадиях.