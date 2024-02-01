Онколог Желаева перечислила меры профилактики онкозаболеваний

Главный онколог Республики Марий Эл Анжелика Желаева напомнила, что рак в современных условиях не приговор. По её словам, 90% онкозаболеваний поддаётся лечению, если обнаружить их на ранних стадиях.

К первичным мерам относятся мероприятия, направленные на устранение факторов, провоцирующих развитие онкологии, поделилась она в беседе с ИА «МариМедиа».

Сюда входят сбалансированный рацион, отказ от вредных привычек, защита от инфекционных заболеваний и др.

Вторичная профилактика подразумевает выявление на ранних стадиях онкозаболеваний и болезней, которые могут им предшествовать. Благодаря комплексу мер возможно определить группу риска, сформировать необходимые знания о болезни и способах её предупреждения, отметила Желаева.

Врач напомнила, что для этого важно регулярно проходить медицинские обследования.

Третичная профилактика — это детальное наблюдение за людьми, уже перенёсшими рак, добавила онколог.

Ранее врач-нейрохирург клиники «Ортоспайн» кандидат медицинских наук Игорь Борщенко в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что первый человек прошёл процедуру вживления в мозг импланта Neuralink. Эксперт отметил, что в работу мозга специалисты пытаются вмешаться уже давно.