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Психолог Ениколопов рассказал о способах выбраться из «дня сурка»

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Заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, профессор Сергей Ениколопов рассказал, как можно выбраться из так называемого «дня сурка».
Психолог Ениколопов рассказал о способах выбраться из «дня сурка»
  • Gettyimages.ru

«Большая часть людей всё-таки живёт не в «дне сурка», на работе у людей всегда что-то меняется, что-то новое происходит. Если много работы и большая загруженность, то человеку даже некогда переживать за «день сурка». Обычно при очень загруженных графиках работа отличается каждый день», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, если рутина всё-таки угнетает, то необходимо искать любое интересное для себя хобби.

Как отметил Ениколопов, увлечение может быть любым — от собирания марок до бега по пересечённой местности.

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