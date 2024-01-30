Психолог Силина рассказала о способах бороться с прокрастинацией

Кандидат психологических наук Ольга Силина рассказала, как бороться с прокрастинацией.

«Прокрастинация — это вид саморазрушительного поведения человека. Во многом из-за того, что на её фоне возникает чувство тревоги и вины. Человек начинает переживать, что ничего не делает, и даже испытывать негативные чувства к самому себе», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, для эффективного тайм-менеджмента лучше выполнять маленькие задачи каждый день, чтобы не откладывать большие дела на потом.

Также рекомендуется проговаривать результат тех или иных действий. Если же задача кажется не очень интересной, то можно представить её как нечто полезное.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.