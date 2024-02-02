Психолог Мелёхин рассказал о способах улучшить здоровье мозга с помощью музыки
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметил, что определённые звуки, ритмическая структура и сами инструменты вызывают определённые эмоции и требуют задействования определённых навыков.
Игра на инструменте и обучение игре, даже самой простой, приносят пользу, так как это влияет на нейрогенез и последующую нейропластичность мозга.
«Музыка положительно влияет на когнитивный потенциал, резерв, поэтому музыкотерапия во многих странах, включая Россию, активно включается в программы реабилитации пожилых людей, которые страдают депрессиями, деменциями», — добавил Мелёхин.
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