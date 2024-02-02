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Психолог Мелёхин рассказал о способах улучшить здоровье мозга с помощью музыки

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Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелёхин рассказал, как можно улучшить здоровье мозга с помощью музыки.
Психолог Мелёхин рассказал о способах улучшить здоровье мозга с помощью музыки
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметил, что определённые звуки, ритмическая структура и сами инструменты вызывают определённые эмоции и требуют задействования определённых навыков.

Игра на инструменте и обучение игре, даже самой простой, приносят пользу, так как это влияет на нейрогенез и последующую нейропластичность мозга.

«Музыка положительно влияет на когнитивный потенциал, резерв, поэтому музыкотерапия во многих странах, включая Россию, активно включается в программы реабилитации пожилых людей, которые страдают депрессиями, деменциями», — добавил Мелёхин.

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