Специалист Осьмак назвала самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работа» Анна Осьмак назвала июль, август и октябрь самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году.

При выплате зарплаты учитывается количество отработанных дней в месяце. Чтобы не потерять в выплате отпускных, для отпуска стоит рассматривать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, заявила специалист в беседе с «Российской газетой».

Как отметила специалист, в 2024 году этими месяцами станут июль (23 рабочих дня), август (22 дня) и октябрь (23 дня).

Например, если взять отпуск с 1 по 14 июля, то при зарплате 80 тыс. рублей отпускные составят примерно 38 220 рублей, а зарплата — 45 218 рублей, что на 3438 рублей больше, чем обычно.

Также Осьмак обратила внимание, что при учёте выходных дней в отпуске сумма выплат увеличивается.

Ранее HR-эксперт, карьерный консультант, автор «МЕТОД расширения» Мария Консманова дала рекомендации, как себя вести на собеседовании и что не стоит говорить ни в коем случае.