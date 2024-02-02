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Специалист Осьмак назвала самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

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Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работа» Анна Осьмак назвала июль, август и октябрь самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году.
Специалист Осьмак назвала самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году
  • Gettyimages.ru

При выплате зарплаты учитывается количество отработанных дней в месяце. Чтобы не потерять в выплате отпускных, для отпуска стоит рассматривать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, заявила специалист в беседе с «Российской газетой».

Как отметила специалист, в 2024 году этими месяцами станут июль (23 рабочих дня), август (22 дня) и октябрь (23 дня).

Например, если взять отпуск с 1 по 14 июля, то при зарплате 80 тыс. рублей отпускные составят примерно 38 220 рублей, а зарплата — 45 218 рублей, что на 3438 рублей больше, чем обычно.

Также Осьмак обратила внимание, что при учёте выходных дней в отпуске сумма выплат увеличивается.

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