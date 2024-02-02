Психолог Маслакова рассказала, почему пропадает чувство радости

Практикующий психолог Анна Маслакова заявила, что чувство радости обеспечивается наличием «гормонов удовольствия», и объяснила, почему это чувство иногда пропадает.

«Дофамин служит наградой за достижение чего-либо. Эндорфин помогает игнорировать боль, делает более выносливыми. Окситоцин формирует доверие к группе, помогает завязывать связи. Серотонин важен для нашего саморазвития», — рассказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, когда эти гормоны расщепляются, проходит и эйфория. Мозгу необходимо снова получить эти вещества, чтобы испытать радость.

Многие идут по ошибочному пути и начинают поедать сладости, употреблять алкоголь, а также прибегают к другим «увеселительным» действиям, которые могут перерасти во вредные привычки.

Маслакова посоветовала более экологичные способы, чтобы обеспечить себя «гормонами удовольствия».

«Научитесь праздновать любые свои победы. Почаще говорите себе: «Да, я это сделал!» Даже самые маленькие достижения ежедневно заслуживают внимания. Начинайте двигаться к своей большой цели маленькими шагами. Тогда вместо уныния и прокрастинации вы начнёте испытывать маленькую радость продвижения на каждом шаге», — заключила психолог.

Ранее кандидат психологических наук Ольга Силина рассказала, как бороться с прокрастинацией.