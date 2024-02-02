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Против ударившего ребёнка в Курчатове возбудили дело

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Прокуратура Курской области сообщила, что в отношении мужчины, который ударил ребёнка в Курчатове Курской области, возбудили уголовное дело.
Против ударившего ребёнка в Курчатове возбудили дело
  • РИА Новости

«Прокуратура Курской области взяла на контроль расследование возбуждённого уголовного дела по ч. 3 ст. 30 УК России, пункта «в, и» ч. 2 ст. 105 УК России по факту покушения на убийство малолетнего ребёнка городе Курчатове Курской области», — сообщает ведомство в Telegram.

Уточняется, что подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина напал на ребёнка в одном из магазинов Курчатова в Курской области: он подошёл к мальчику и ударил его кулаком в лицо.

Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, четырёхлетний мальчик отделался ссадинами на плече.

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