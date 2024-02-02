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Опубликована архитектура деловой программы Форума будущих технологий — 2024

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На официальном сайте Форума будущих технологий опубликована архитектура деловой программы.
Опубликована архитектура деловой программы Форума будущих технологий — 2024
  • РИА Новости

Отмечается, что мероприятие пройдёт 13—14 февраля 2024 года в Москве на площадке ЦМТ, на нём представят новейшие российские разработки и технологии в области биомедицины.  

Деловая программа включает семь тематических треков: «Генетические технологии — часть медицины будущего», «Нейротехнологии в здравоохранении», «Регенеративная медицина — способ восстановления утраченного здоровья», «Биотехнологии в персонализированном здравоохранении, включая технологии активного долголетия и превентивной медицины», «Экосистема будущих технологий», «Цифровизация и технологии искусственного интеллекта» и «Технологический суверенитет в области обеспечения биологической безопасности».

Сессии форума пройдут при экспертной поддержке различных ведомств и компаний, в частности Минздрава России, «Росатома», Газпромбанка и т. д.

В рамках деловой программы форума также состоятся заседание рабочей группы по нормативно-правовому регулированию в сфере генетических технологий при президиуме совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019—2030 годы и заседание рабочей группы БРИКС по ядерной медицине.

Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

Ранее президент России Владимир Путин  заявил о наличии программы по развитию фармацевтической отрасли в России.

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