Врач Кормашова рассказала о способах выявления рака кожи на ранних этапах
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Такой алгоритм называется ABCD, сообщила она в Telegram-канале здравоохранения Югры, пишет URA.RU.
Кроме того, врач порекомендовала посещать дерматолога и проводить дерматоскопию.
«Исследование, во время которого кожу осматривают при помощи специального инструмента — дерматоскопа. Это даёт возможность как можно раньше заметить любые изменения», — отметила Кормашова.
Ранее врач-нейрохирург клиники «Ортоспайн» кандидат медицинских наук Игорь Борщенко в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что первый человек прошёл процедуру вживления в мозг импланта Neuralink. Эксперт отметил, что в работу мозга специалисты пытаются вмешаться уже давно.