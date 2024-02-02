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Врач Кормашова рассказала о способах выявления рака кожи на ранних этапах

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Врач-дерматовенеролог сургутского кожно-венерологического диспансера Оксана Кормашова рассказала, что разработан алгоритм, который помогает выявить рак кожи при самодиагностике.
Врач Кормашова рассказала о способах выявления рака кожи на ранних этапах
  • Gettyimages.ru

Такой алгоритм называется ABCD, сообщила она в Telegram-канале здравоохранения Югры, пишет URA.RU.

Кроме того, врач порекомендовала посещать дерматолога и проводить дерматоскопию.

«Исследование, во время которого кожу осматривают при помощи специального инструмента — дерматоскопа. Это даёт возможность как можно раньше заметить любые изменения», — отметила Кормашова.

Ранее врач-нейрохирург клиники «Ортоспайн» кандидат медицинских наук Игорь Борщенко в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщение о том, что первый человек прошёл процедуру вживления в мозг импланта Neuralink. Эксперт отметил, что в работу мозга специалисты пытаются вмешаться уже давно.

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