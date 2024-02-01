Кардиолог Старокожева назвала боль в груди самым частым симптомом ишемии
- Gettyimages.ru
- © PeopleImages
В беседе с Life.ru врач отметила, что боль, напоминающая расстройство желудка, может быть признаком сердечного приступа.
По словам Старокожевой, ощущение жара и пота вместе с болями в груди говорит о том, что стоит вызвать скорую помощь.
Иногда пациенты могут испытывать чувство стеснения или боли в горле. Ещё один признак проблем с сердцем — отёки нижних конечностей.
Кроме того, к симптомам сердечной недостаточности может относиться постоянное чувство усталости.
Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Олег Байо рассказал, что завтрак полезен для здоровья, и не рекомендовал пропускать утренний приём пищи.