Кардиолог Старокожева назвала боль в груди самым частым симптомом ишемии

Врач-кардиолог больницы ЦКБ «РЖД-Медицина» на Будайской улице Анастасия Старокожева заявила, что боль в груди — самый частый симптом ишемической болезни сердца. Чаще всего она возникает при нагрузках и проходит, когда они прекращаются.

В беседе с Life.ru врач отметила, что боль, напоминающая расстройство желудка, может быть признаком сердечного приступа.

По словам Старокожевой, ощущение жара и пота вместе с болями в груди говорит о том, что стоит вызвать скорую помощь.

Иногда пациенты могут испытывать чувство стеснения или боли в горле. Ещё один признак проблем с сердцем — отёки нижних конечностей.

Кроме того, к симптомам сердечной недостаточности может относиться постоянное чувство усталости.

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