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Три стационара Москвы получат гранты на современные методики лечения онкологии

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что трём столичным стационарам выделены гранты на внедрение современных методик лечения онкологии.
Три стационара Москвы получат гранты на современные методики лечения онкологии

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Средства гранта покроют затраты на поиск, подбор, обследование неродственного донора, забор и транспортировку костного мозга», — сказал Собянин.

Средства получат Центр детской гематологии и онкологии Морозовской больницы, НПЦ специализированной медпомощи детям имени Войно-Ясенецкого и ГКОБ №1.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2024 году откроют 100 поликлиник после реконструкции.

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