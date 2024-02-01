Три стационара Москвы получат гранты на современные методики лечения онкологии
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Средства гранта покроют затраты на поиск, подбор, обследование неродственного донора, забор и транспортировку костного мозга», — сказал Собянин.
Средства получат Центр детской гематологии и онкологии Морозовской больницы, НПЦ специализированной медпомощи детям имени Войно-Ясенецкого и ГКОБ №1.
Ранее сообщалось, что в Москве в 2024 году откроют 100 поликлиник после реконструкции.