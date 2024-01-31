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В Москве в 2024 году откроют 100 поликлиник после реконструкции

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В 2024 году в столице откроют 100 поликлиник после комплексной реконструкции, заявил мэр Сергей Собянин.
В Москве в 2024 году откроют 100 поликлиник после реконструкции
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В настоящее время в столице начался второй этап работ. На первом этапе было открыто 200 медучреждений.

«Понимая всю социальную значимость такого проекта, мы делаем это в максимально короткие сроки, без ущерба качеству», — отметил мэр.

В частности, филиал №2 городской поликлиники №8 в районе Тропарёво-Никулино должен быть открыт к сентябрю 2024 года.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что с 2011 года в Москве построили более 400 детсадов. В частности, в 2023 году начали работу 33 новых учреждения. Четыре из них находятся в районах Покровское-Стрешнево, Молжаниновский, Чертаново Южное и в поселении Сосенском.

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