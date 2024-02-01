Отец Шарлота опроверг RT данные об отправке сына на психиатрическую экспертизу

Отец певца Эдуарда Шарлота опроверг RT информацию СМИ о том, что артиста направили на психолого-психиатрическую экспертизу.

Со ссылкой на адвоката отец певца рассказал, что сейчас его сын сидит в СИЗО Саратова. Экспертиза будет, когда именно — неизвестно.

При этом он уверен: проблемы с психическим здоровьем у сына точно есть, странности в его поведении наблюдались с детства, а родителя из-за этого часто вызывали в школу.

Собеседник RT добавил, что виделся с Эдуардом две недели назад. По его словам, сын «многое понял и переживает, что у него нет возможности проявить осознание».

Ранее самарский суд продлил арест Шарлота до 24 марта 2024 года.

Также сообщалось, что Шарлот зачитал в Самарском областном суде обращение c извинением.

До этого 25-летний певец признал себя виновным в реабилитации нацизма, а также оскорблении чувств верующих. Он дал признательные показания во время допроса.