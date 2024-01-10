Певец Шарлот в суде извинился перед Путиным

Певец Эдуард Шарлот зачитал в Самарском областном суде обращение, в котором извинился перед президентом России Владимиром Путиным за видеоролик, на котором разорвал портрет российского лидера.

«Разорвал рисунок под песню Игоря Талькова с вашим изображением, не понимая зачем, не таив никакой злобы на вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе», — рассказал Шарлот.

Артист извинился перед главой государства, назвав свой поступок «глупейшим».

Шарлот также прокомментировал видеоролик, на котором он сжигает российский паспорт. Музыкант объяснил свой поступок «одурманиванием проамериканской пропагандой».

Ранее Шарлот написал письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором выразил раскаяние в содеянном.

Суд в Самаре избрал меру пресечения певцу Шарлоту — его заключили под стражу.

До этого 25-летний певец признал себя виновным в реабилитации нацизма, а также оскорблении чувств верующих. Он дал признательные показания во время допроса.