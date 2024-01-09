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Шарлот написал патриарху Кириллу письмо с раскаянием

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Певец Эдуард Шарлот, обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, написал письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, в котором выразил раскаяние в содеянном.
Шарлот написал патриарху Кириллу письмо с раскаянием
  • © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Об этом РИА Новости рассказал отец певца.

«Письмо (патриарху. — RT) я отправлял по его просьбе до Нового года. Он покаялся», — рассказал он.

Мужчина добавил, что его сын считает свои действия помутнением и извиняется перед патриархом. Он также добавил, что артист крещёный.

«Ответа пока не поступало», — заключил отец Шарлота.

Ранее суд в Самаре избрал меру пресечения певцу Шарлоту — его заключили под стражу. До этого 25-летний певец признал себя виновным в реабилитации нацизма, а также оскорблении чувств верующих. Он дал признательные показания во время допроса.

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