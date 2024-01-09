Шарлот написал патриарху Кириллу письмо с раскаянием
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Об этом РИА Новости рассказал отец певца.
«Письмо (патриарху. — RT) я отправлял по его просьбе до Нового года. Он покаялся», — рассказал он.
Мужчина добавил, что его сын считает свои действия помутнением и извиняется перед патриархом. Он также добавил, что артист крещёный.
«Ответа пока не поступало», — заключил отец Шарлота.
Ранее суд в Самаре избрал меру пресечения певцу Шарлоту — его заключили под стражу. До этого 25-летний певец признал себя виновным в реабилитации нацизма, а также оскорблении чувств верующих. Он дал признательные показания во время допроса.