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Суд продлил арест певца Шарлота до 24 марта

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Самарский суд продлил арест певца и блогера Эдуарда Шарлота до 24 марта 2024 года.
Суд продлил арест певца Шарлота до 24 марта
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Ryan

«Ходатайство следователя удовлетворили, продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 марта», — сказал адвокат Алексей Лапузин в беседе с ТАСС.

По его словам, защита будет обжаловать данное решение.

Ранее Шарлот зачитал в Самарском областном суде обращение, в котором извинился перед президентом России Владимиром Путиным за видеоролик, на котором разорвал портрет российского лидера.

До этого 25-летний певец признал себя виновным в реабилитации нацизма, а также оскорблении чувств верующих. Он дал признательные показания во время допроса.

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