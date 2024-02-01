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Сомнолог Бузунов рассказал о случаях, когда кошмары являются нормой

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Врач-сомнолог доктор медицинских наук Роман Бузунов заявил, что разнообразие сюжетов в кошмарных снах является признаком нормы.
Сомнолог Бузунов рассказал о случаях, когда кошмары являются нормой
  • Gettyimages.ru
  • © Motortion

«Кошмар — это сон, в сюжете которого есть опасность гибели, получения тяжёлых травм. Как правило, их провоцируют какие-то психотравмирующие ситуации плюс информационный невроз», — рассказал эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметил специалист, когда человеку снятся кошмары с разными сюжетами, мозг в это время проигрывает их, думает, обрабатывает информацию, принимает решения.

«Если какой-то кошмар приснился и больше не снится, значит, мозг с ним разобрался. Это вариант нормы», — сказал Бузунов.

Но при навязчивых кошмарах, в которых повторяется одна и та же ситуация, человеку стоит обратиться к специалистам, заключил сомнолог.

Ранее врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы Елена Царёва рекомендовала не устанавливать несколько будильников, тем самым откладывая пробуждение.

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