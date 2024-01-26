Сомнолог Царёва усомнилась в целесообразности использования нескольких будильников

Врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы Елена Царёва рекомендовала не устанавливать несколько будильников, тем самым откладывая пробуждение.

«Есть исследования на эту тему, согласно которым если мы используем один будильник по сравнению с отсроченными, то это лучше влияет на качество сна», — заявила психолог в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметила специалист, при перестановке будильника длительность сна, конечно, увеличится, но последний час будет некачественным.

Также, по мнению Царёвой, несколько будильников увеличивают вероятность возникновения спутанности сознания в течение 15—30 минут после пробуждения.

«Я рекомендую вставать за час перед работой, чтобы прийти в себя, позавтракать и сходить в душ, если вам нужно ехать в офис. А если вы работаете удалённо, то необходимо встать за полчаса до активной деятельности, чтобы прошла инерция сна. Но нужно учитывать, что многое зависит от индивидуальных особенностей организма каждого человека», — сказала специалист.

Ранее врач-сомнолог кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов рассказал, что из-за недосыпа организм постепенно утрачивает способность сопротивляться различным заболеваниям.