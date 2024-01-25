Сомнолог Полуэктов посоветовал засыпать в одно и то же время

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов рассказал, что из-за недосыпа организм постепенно утрачивает способность сопротивляться различным заболеваниям.

«Если вы сокращаете время сна всего на час, это способствует тому, что сопротивляемость организма к различным возбудителям инфекционного характера и иным болезням резко снижается», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, у каждого человека своя норма сна: одним достаточно шести часов, другим — десяти.

Как считает Полуэктов, важно засыпать в одно и то же время. Также полезны расслабляющие процедуры, в том числе лёгкий массаж, ароматерапия.

«Ваша спальная комната должна быть оборудована так, чтобы у вас не возникало чувства дискомфорта. Так, выключайте любые источники света перед отдыхом: верхний свет, светодиодные ленты и настольные лампы», — сказал эксперт.

Он также рекомендует проветрить комнату и отключить гаджеты.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН дала советы по восстановлению режима питания после новогодних застолий.