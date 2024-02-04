Названы противопоказания для проведения закаливания ребёнка

Опрошенные RT специалисты рассказали, как правильно закаливать ребёнка и какие способы наиболее эффективны.

По мнению эксперта Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине», ассистента кафедры госпитальной педиатрии Института педиатрии СамГМУ, главного внештатного специалиста Минздрава Самарской области по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях Инны Шадриной, закаливающие процедуры должны длиться около 10—20 минут.

«Противопоказаниями являются обострение хронических заболеваний, острые заболевания с повышением температуры, высыпания на коже. У детей первого года жизни закаливание нужно отсрочить в период активного прорезывания зубов. Помните, что если ребёнку не нравится закаливание, он плачет и сопротивляется, то эффекта не будет», — добавила она.

По мнению врача, желательно начинать процедуры в летний период, когда температура окружающей среды около +22...+25 °С.

«Лучше проводить закаливающие процедуры в утренние и вечерние часы, чтобы температура была комфортной. Когда пройдёт период адаптации к этим процедурам, можно продлевать их на межсезонье и зимний период», — подчеркнула Шадрина.

Лучшим образом на ребёнка воздействует закаливание естественным путём: прогулки, подвижные игры и спорт на свежем воздухе, рассказал соруководитель направления «Превентивная медицина» рынка «Хелснет» (HealthNet) Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Чудаков.

Купание в открытом бассейне на даче тоже можно воспринимать как закаливание, пояснил эксперт.

«После трёх лет можно начать принимать контрастный душ. Начинать стоит с небольших интервалов и постепенно их увеличивать. Период холодной воды должен быть меньше, чем горячей. Например, 1 минута горячей воды, 10 секунд — холодной. Но не стоит забывать про игры и спорт на свежем воздухе», — рассказал специалист.

При этом он добавил, что у каждого человека свой порог устойчивости к холоду, поэтому ориентироваться стоит не на температуру на улице, а на температуру тела, которая естественным образом снижается после пребывания на холоде.

«Она не должна опускаться ниже 35 °С. При этом замерзание часто бывает локальным: руки, уши и нос будут холоднее остального тела. Если вы беспокоитесь, замёрз ли ребёнок во время прогулки, обратите внимание не только на то, насколько тёплые у него руки и щёки, но и на то, насколько он активен и насколько чётко разговаривает», — заключил Чудаков.

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