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Дерматолог Гулакова посоветовала не умываться обычным мылом

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Дерматолог-косметолог, врач первой категории сети клиник «Семейная» Наталия Гулакова не считает обычное мыло подходящим средством для ежедневного умывания.

«Регулярное использование щелочного мыла может приводить к нарушению гидролипидного баланса на поверхности эпидермиса, появлению сухости или чрезмерной активности сальных желез (сухая кожа становится ещё суше, а жирная страдает от быстрого появления сального блеска), и замедлению процесса обновления клеток», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист отметила, что мыло нарушает барьерную функцию кожи и его регулярное использование спровоцирует покраснение, сухость, повышенную чувствительность к солнечным лучам, ветру, температурным перепадам.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Олег Байо рассказал, что завтрак полезен для здоровья, и не рекомендовал пропускать утренний приём пищи.

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