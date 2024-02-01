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В России анонсировали эксперимент по упрощённой регистрации бизнеса

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В России готовят эксперимент по реализации услуги «Старт бизнеса онлайн», позволяющей зарегистрировать бизнес в электронном формате, получить электронную подпись без личного присутствия и дистанционно открыть счёт в банке.
В России анонсировали эксперимент по упрощённой регистрации бизнеса
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

Проект постановления направили на рассмотрение правительства.

«Воспользоваться комплексной услугой смогут физические лица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа», — пояснили в Минфине России.

Предполагается, что эксперимент продлится до 1 марта 2025 года. Участие осуществляется на добровольной основе.

В Москве ранее запустили сервис по защите интеллектуальной собственности.

Кроме того, в столице сообщили о росте популярности онлайн-сервисов для МСБ.

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