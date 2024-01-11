В Москве заявили о росте популярности онлайн-сервисов для МСБ

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о росте популярности в столице онлайн-сервисов для малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«С 2020 года представители малого и среднего предпринимательства стали втрое чаще обращаться к столичным онлайн-сервисам. Высокий спрос на цифровые услуги обусловлен их функциональностью и доступностью», — заявила Сергунина.

Как отметила заммэра, в 2023 году к бесплатным онлайн-услугам столичные бизнесмены обращались более 140 тыс. раз.

Среди самых популярных сервисов — «Онлайн-Академия 2.0», «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ», «Проверка контрагентов», «Проверь законность вывески» и «Бизнес-боксы».

Ранее сообщалось, что малый и средний бизнес Московской области получил 4,7 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов с начала 2023 года.