Подмосковный МСБ получил льготные кредиты на 4,7 миллиарда рублей с начала года

Малый и средний бизнес Московской области получил 4,7 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов с начала 2023 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство инвестиций региона.

Как отметили в ведомстве, всего в России в 2023 году более 950 предприятий взяли льготные займы на сумму почти 92,5 млрд рублей.

В том числе в Москве выдали инвесткредитов на 6,6 млрд рублей, в Татарстане — на 5,9 млрд, в Приморском крае — на 4,6 млрд и в Свердловской области — на 4,14 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области поддержка МСБ достигла 23 млрд рублей.