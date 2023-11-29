Подмосковный МСБ получил льготные кредиты на 4,7 миллиарда рублей с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство инвестиций региона.
Как отметили в ведомстве, всего в России в 2023 году более 950 предприятий взяли льготные займы на сумму почти 92,5 млрд рублей.
В том числе в Москве выдали инвесткредитов на 6,6 млрд рублей, в Татарстане — на 5,9 млрд, в Приморском крае — на 4,6 млрд и в Свердловской области — на 4,14 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области поддержка МСБ достигла 23 млрд рублей.